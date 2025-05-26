«Салават» может подписать Логана Брауна – 11-го номера драфта НХЛ-2016. Форвард набрал 29 очков в 33 матчах за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ
Логан Браун может продолжить карьеру в КХЛ.
27-летний нападающий всерьез рассматривает возможность перебраться в Россию, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.
Одним из вариантов для 11-го номера драфта НХЛ-2016 является «Салават Юлаев».
В нынешнем сезоне Логан Браун выступал за «Сиракьюз» – фарм-клуб «Тампы» в АХЛ.
Он набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 1» в 33 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф хоккеист провел 3 игры и сделал одну передачу при полезности «минус 3».
В НХЛ Браун провел 99 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 26 (7+19) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
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