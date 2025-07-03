0

Нюквист перешел в «Виннипег». Контракт – на год с зарплатой 3,25 млн долларов

Густав Нюквист стал игроком «Виннипега».

35-летний форвард подписал с «Джетс» контракт на один год с зарплатой 3,25 млн долларов.

В прошлом сезоне в 79 матчах чемпионата НХЛ швед набрал 28 (11+7) очков, выступая за «Нэшвилл» и «Миннесоту». В плей-офф он провел 6 игр за «Уайлд», не отметившись голевыми действиями.

1 июля Нюквист стал неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Виннипега»
logoГустав Нюквист
переходы
деньги
logoНХЛ
logoМиннесота
logoВиннипег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com
929 июня, 12:28
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Босер – 2-й, Маршанд – 7-й, Проворов – 9-й, Гавриков – 10-й, Кэйн – 12-й, Орлов – 17-й, Кузьменко – 22-й, Дадонов – 31-й, Самсонов – 49-й
4512 мая, 20:03
«Миннесота» выменяла Нюквиста у «Нэшвилла» на драфт-пик. «Предаторс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежке
151 марта, 20:54
Главные новости
«Питтсбург» подтвердил подписание Алексеева. Контракт – на год с зарплатой 775 тысяч долларов
235 минут назад
Шабанов стал игроком «Айлендерс». Контракт – на год
14вчера, 22:25
Мартин заработает 110 млн рублей за 2 года по контракту с ЦСКА (Metaratings)
2вчера, 20:21
Черкас о Ротенберге: «Динамо» выйдет на новый уровень в подготовке резерва. В СКА он проявил себя как хороший менеджер, у него огромный опыт в построении клубной вертикали»
7вчера, 20:11
Заврагин не хочет уходить из СКА, сообщил агент: «Он будет первым номером, надеюсь. Желаю ему съесть всех конкурентов»
3вчера, 19:39
Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов (PuckPedia)
25вчера, 19:31
Глазов о Ротенберге: «В СКА не получилось, попробует реализовать себя в «Динамо». Будем надеяться, что все плохое он оставит в Питере»
10вчера, 18:56
Игорь Ларионов: «Мировой спорт без России жить не может. Международные федерации поставили барьеры нашим спортсменам, это несправедливо»
13вчера, 18:44
Крикунов о Кузнецове: «В НХЛ пару лет способен провести. Сорвется Евгений или нет – не знаю. Если он хочет играть, все получится»
6вчера, 17:49
Губерниев про отстранение России: «Если у россиян из НХЛ был бы шанс поехать на ОИ в нейтральном статусе, все бы согласились как миленькие. Бобровский лукавит»
10вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Баландин о Шабанове: «В НХЛ будет намного тяжелее. Придется попотеть, чтобы зарекомендовать себя»
2 минуты назад
«Нью-Джерси» продлил контракт с Глэссом на 2 года, кэпхит – 2,5 млн долларов
1вчера, 21:12
Щитов о трансферах ЦСКА: «С Никитиным все будут обсуждать, без его ведома там делаться ничего не будет, думаю. Он сумеет привести клуб к чемпионству»
вчера, 20:59
«Вегас» продлил контракты со Смитом и Саадом на год. Форварды заработают по 2 млн долларов
2вчера, 20:49
Сушинский о «Ладе» в Западной конференции: «Сэкономят на перелетах, поздравляю. Будут ли шансы на плей-офф – не знаю»
вчера, 20:32
«Эдмонтон» подписал контракт с Лазаром на год с зарплатой 775 тысяч долларов
4вчера, 19:58
Буцаев о Кузнецове: «Может играть в НХЛ, его опыт и мастерство безоговорочно. Дай бог, чтобы он много лет приносил пользу хоккею»
2вчера, 19:11
Никитин о реакции Радулова на уход тренера в ЦСКА: «Обсудили, как дальше жить, он все адекватно понимал. В его карьере были моменты, когда нужна такая перезагрузка»
4вчера, 18:31
Баландин о Кравцове: «Переоценивает себя как игрока, в плей-офф его не видно. В НХЛ вряд ли что-то получится, лучше остаться в «Тракторе»
вчера, 18:20
«Питтсбург» подписал Брэзо на 2 года, кэпхит – 1,5 млн долларов
3вчера, 18:07