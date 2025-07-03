Нюквист перешел в «Виннипег». Контракт – на год с зарплатой 3,25 млн долларов
Густав Нюквист стал игроком «Виннипега».
35-летний форвард подписал с «Джетс» контракт на один год с зарплатой 3,25 млн долларов.
В прошлом сезоне в 79 матчах чемпионата НХЛ швед набрал 28 (11+7) очков, выступая за «Нэшвилл» и «Миннесоту». В плей-офф он провел 6 игр за «Уайлд», не отметившись голевыми действиями.
1 июля Нюквист стал неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Виннипега»
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