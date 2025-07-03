Нюквист перешел в «Виннипег». Контракт – на год с зарплатой 3,25 млн долларов

Густав Нюквист стал игроком «Виннипега».

35-летний форвард подписал с «Джетс» контракт на один год с зарплатой 3,25 млн долларов.

В прошлом сезоне в 79 матчах чемпионата НХЛ швед набрал 28 (11+7) очков, выступая за «Нэшвилл» и «Миннесоту». В плей-офф он провел 6 игр за «Уайлд», не отметившись голевыми действиями.

1 июля Нюквист стал неограниченно свободным агентом.