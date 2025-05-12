  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Босер – 2-й, Маршанд – 7-й, Проворов – 9-й, Гавриков – 10-й, Кэйн – 12-й, Орлов – 17-й, Кузьменко – 22-й, Дадонов – 31-й, Самсонов – 49-й
3

Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Босер – 2-й, Маршанд – 7-й, Проворов – 9-й, Гавриков – 10-й, Кэйн – 12-й, Орлов – 17-й, Кузьменко – 22-й, Дадонов – 31-й, Самсонов – 49-й

Митч Марнер – 1-й в списке лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Портал опубликовал обновленный топ-50 игроков, которые могут стать свободными агентами.

В список попали 6 россиян: Иван Проворов («Коламбус», 9-е место), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес», 10-е место) Дмитрий Орлов («Каролина», 17-е место), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 22-е место), Евгений Дадонов («Даллас», 31-е место) и Илья Самсонов («Вегас», 49-е место).

1. Митч МарнерТоронто»)

2. Брок Босер («Ванкувер»)

3. Джон ТаваресТоронто»)

4. Мэтт Дюшен («Даллас»)

5. Аарон Экблад («Флорида»)

6. Сэм Беннетт («Флорида»)

7. Брэд Маршанд («Флорида»)

8. Николай Элерс («Виннипег»)

9. Иван Проворов («Коламбус»)

10. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

11. Брок Нелсон («Колорадо»)

12. Патрик Кэйн («Детройт»)

13. Клод Жиру («Оттава»)

14. Джейми Бенн («Даллас»)

15. Микаэль Гранлунд («Даллас»)

16. Брент Бернс («Каролина»)

17. Дмитрий Орлов («Каролина»)

18. Джонатан Друэн («Колорадо»)

19. Пьюс Сутер («Ванкувер»)

20. Райан Донато («Чикаго»)

21. Джек Рословик («Каролина»)

22. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»)

23. Янни Гурде («Тампа-Бэй»)

24. Трент Фредерик («Эдмонтон»)

25. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)

26. Райлли Смит («Вегас»)

27. Брэндон Танев («Виннипег»)

28. Кори Перри («Эдмонтон»)

29. Мэтт Гризлик («Питтсбург»)

30. Коди Сиси («Даллас»)

31. Евгений Дадонов («Даллас»)

32. Эндрю Манджипани («Вашингтон»)

33. Райан Линдгрен («Колорадо»)

34. Мэйсон Эпплтон («Виннипег»)

35. Густав Нюквист («Миннесота»)

36. Алекс Лайон («Детройт»)

37. Джефф Скиннер («Эдмонтон»)

38. Джастин Брэзо («Миннесота»)

39. Ник Пербикс («Тампа-Бэй»)

40. Даниэль Владарж («Калгари»)

41. Адам Годетт («Оттава»)

42. Йоэл Армия («Монреаль»)

43. Ник Бьюгстэд («Юта»)

44. Нэйт Шмидт («Флорида»)

45. Брэндон Саад («Вегас»)

46. Виктор Олофссон («Вегас»)

47. Энтони Бовилье («Вашингтон»)

48. Коннор Браун («Эдмонтон»)

49. Илья Самсонов («Вегас»)

50. Хенри Йокихарью («Бостон»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
logoДжейми Бенн
logoВладислав Гавриков
logoКолорадо
logoТоронто
logoДжонатан Друэн
logoДмитрий Орлов
logoДжек Рословик
logoМэтт Дюшен
logoНХЛ
logoКлод Жиру
logoИван Проворов
logoБрок Босер
logoОттава
logoЛос-Анджелес
logoКаролина
logoВиннипег
logoДаллас
logoМитч Марнер
logoБрент Бернс
logoАарон Экблад
рейтинги
logoФлорида
logoДетройт
logoБрэд Маршанд
logoСэм Беннетт
logoЧикаго
logoВанкувер
logoБрок Нелсон
logoКоламбус
logoМикаэль Гранлунд
logoПатрик Кэйн
logoРайан Донато
logoДжон Таварес
logoНиколай Элерс
logoПьюс Сутер
logoТрент Фредерик
logoДжефф Скиннер
logoЭндрю Манджипани
logoЭдмонтон
logoРайан Линдгрен
logoПиттсбург
logoМэтт Гризлик
logoАлекс Лайон
logoТампа-Бэй
logoЕвгений Дадонов
logoВегас
logoБрэндон Танев
logoМиннесота
logoВашингтон
logoКори Перри
logoМэйсон Эпплтон
logoРайлли Смит
logoДжейк Аллен
logoЯнни Гурде
logoАндрей Кузьменко
logoНью-Джерси
logoГустав Нюквист
logoКоди Сиси
logoМонреаль
logoБостон
logoНик Пербикс
logoНэйт Шмидт
logoХенри Йокихарью
logoЮта
logoДаниэль Владарж
logoЭнтони Бовилье
logoЙоэл Армия
logoВиктор Олофссон
logoКалгари
logoДжастин Брэзо
logoНик Бьюгстэд
logoАдам Годетт
logoКоннор Браун
logoИлья Самсонов
logoБрэндон Саад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
32 факта о 32 командах НХЛ-2024/25
2721 апреля, 02:50
«Тампа» и «Колорадо» идут за кубком, Овечкин заготовил еще одну сенсацию. Разобрали все команды НХЛ
9418 апреля, 08:49
Овечкин, Федотов, Сергачев, Кэйн, Даути, Ландескуг, Имама поборются за «Билл Мастертон Трофи». Все номинанты на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею
499 апреля, 19:59
Главные новости
Герман Титов о Ротенберге на финале Кубка Харламова: «Давления на меня не было, спокойно отношусь, что он рядом со скамейкой «СКА-1946»
214 минут назад
ЧМ-2025. США уступили Швейцарии, Словакия проиграла Австрии по буллитам, Швеция встречается с Финляндией, Чехия против Дании
15627 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Эдмонтон» примет «Вегас»
101сегодня, 19:06
МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» (2:1) в 1-м матче финала Кубка Харламова и ведет 1-0 в серии
43сегодня, 18:44
Фетисов о Бобровском: «Один из лучших вратарей современности, тот, кто может выиграть матч, Кубок Стэнли, ЧМ, Олимпиаду. Я его фанат!»
6сегодня, 18:34
Кудрявцева о свадьбе с Макаровым в 2013-м: «Было 300 человек, я сменила три наряда! Чисто понтануться. Очень дорого было, но муж все оплатил»
23сегодня, 18:07
Ротенберг посетил матч «СКА-1946» – МХК «Спартак» в финале Кубка Харламова
35сегодня, 17:50
Михайлов о ЧМ: «Надо смотреть, зачем отрезать любителей хоккея от турнира? Но без России он неинтересен, США и Канада играют не напрягаясь»
18сегодня, 17:10
Зайдер считает, что ЧМ был бы интереснее с Россией и Беларусью: «Конечно! Хотим видеть лучших на турнире. НХЛ показывает, что возможность играть с россиянами и белорусами есть»
4сегодня, 17:09
США впервые проиграли на ЧМ – 0:3 от Швейцарии после 5:0 с Данией в 1-м туре и 6:0 с Венгрией во 2-м
14сегодня, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Фан-зону «Трактора» перенесли в парк Гагарина в Челябинске. Трансляции игр с «Локомотивом» покажут 13 и 15 мая
4 минуты назад
Каменский о Бобровском: «Один из лучших вратарей в НХЛ. Он уже всем все доказал, дай бог ему и дальше так играть»
1сегодня, 19:23
Кадри о том, что «Колорадо» обменял Рантанена: «Правило номер один: корешей всегда оставляют». Форварды брали Кубок Стэнли-2022 с «Эвеланш»
1сегодня, 19:21
Зарплата Биттена в «Сочи» – 30 млн рублей. Форвард продлил контракт на год (Михаил Зислис)
сегодня, 18:51
Сушинский о ЧМ: «Канадцы и американцы хорошие составы привезли. Но без России турнир неинтересен»
5сегодня, 18:20
Каменев о требованиях в ЦСКА: «Есть только первое место, ты должен все матчи выигрывать. Некоторые ребята не поняли, в какую команду приехали, может»
1сегодня, 17:34
Каменский о том, что вратарей-россиян нет в сборной НХЛ 1-й четверти века: «Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин тащат свои клубы. Они должны быть в списке»
3сегодня, 17:24
Фетисов о финале Кубка Гагарина: «Симпатизирую «Трактору», их стиль напоминает игру моего времени»
3сегодня, 16:24
Кожевников о словах Петржелы про ЧМ: «Ощущение, что в Чехии все эксперты – экс-вратари, которым шайба в голову прилетала. Эти «гашеки» не знают принцип – спорт вне политики!»
14сегодня, 16:11
Кадейкин о «Локомотиве»: «Флагман КХЛ, второй финал за два года – показатель стабильности. «Трактор» за год построил узнаваемую команду, хочется самим стать примером»
1сегодня, 15:57