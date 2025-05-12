Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Daily Faceoff. Босер – 2-й, Маршанд – 7-й, Проворов – 9-й, Гавриков – 10-й, Кэйн – 12-й, Орлов – 17-й, Кузьменко – 22-й, Дадонов – 31-й, Самсонов – 49-й
Портал опубликовал обновленный топ-50 игроков, которые могут стать свободными агентами.
В список попали 6 россиян: Иван Проворов («Коламбус», 9-е место), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес», 10-е место) Дмитрий Орлов («Каролина», 17-е место), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес», 22-е место), Евгений Дадонов («Даллас», 31-е место) и Илья Самсонов («Вегас», 49-е место).
1. Митч Марнер («Торонто»)
2. Брок Босер («Ванкувер»)
3. Джон Таварес («Торонто»)
4. Мэтт Дюшен («Даллас»)
5. Аарон Экблад («Флорида»)
6. Сэм Беннетт («Флорида»)
7. Брэд Маршанд («Флорида»)
8. Николай Элерс («Виннипег»)
9. Иван Проворов («Коламбус»)
10. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)
11. Брок Нелсон («Колорадо»)
12. Патрик Кэйн («Детройт»)
13. Клод Жиру («Оттава»)
14. Джейми Бенн («Даллас»)
15. Микаэль Гранлунд («Даллас»)
16. Брент Бернс («Каролина»)
17. Дмитрий Орлов («Каролина»)
18. Джонатан Друэн («Колорадо»)
19. Пьюс Сутер («Ванкувер»)
20. Райан Донато («Чикаго»)
21. Джек Рословик («Каролина»)
22. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»)
23. Янни Гурде («Тампа-Бэй»)
24. Трент Фредерик («Эдмонтон»)
25. Джейк Аллен («Нью-Джерси»)
26. Райлли Смит («Вегас»)
27. Брэндон Танев («Виннипег»)
28. Кори Перри («Эдмонтон»)
29. Мэтт Гризлик («Питтсбург»)
30. Коди Сиси («Даллас»)
31. Евгений Дадонов («Даллас»)
32. Эндрю Манджипани («Вашингтон»)
33. Райан Линдгрен («Колорадо»)
34. Мэйсон Эпплтон («Виннипег»)
35. Густав Нюквист («Миннесота»)
36. Алекс Лайон («Детройт»)
37. Джефф Скиннер («Эдмонтон»)
38. Джастин Брэзо («Миннесота»)
39. Ник Пербикс («Тампа-Бэй»)
40. Даниэль Владарж («Калгари»)
41. Адам Годетт («Оттава»)
42. Йоэл Армия («Монреаль»)
43. Ник Бьюгстэд («Юта»)
44. Нэйт Шмидт («Флорида»)
45. Брэндон Саад («Вегас»)
46. Виктор Олофссон («Вегас»)
47. Энтони Бовилье («Вашингтон»)
48. Коннор Браун («Эдмонтон»)
49. Илья Самсонов («Вегас»)
50. Хенри Йокихарью («Бостон»)
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