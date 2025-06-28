«Вегас» продлит Саада на год и 2 млн долларов. В контракте будет запрет на обмен

«Вегас» продлит форварда Брэндона Саада на год и 2 млн долларов.

В контракте 32-летнего форварда будет запрет на обмен (NTC).

Саад перешел в «Вегас » по ходу минувшего сезона, подписав контракт в январе этого года – после расторжения соглашения с «Сент-Луисом».

В 29 играх за новую команду в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 14 (6+8) очков. В плей-офф добавил 2 (0+2) балла в 8 играх.

За карьеру в регулярках у американца 935 игр и 529 (266+263) очка. В плей-офф – 111 игр и 57 (27+30) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Чикаго» (2013, 2015).