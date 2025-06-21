«Сибирь» подпишет с Уилсоном контракт на 2 года. Канадец выступал за «Салават» и «Металлург» в прошлом сезоне
Скотт Уилсон подпишет контракт с «Сибирью» на 2 сезона.
Об этом сообщает «Чемпионат». Срок соглашения 33-летнего нападающего с «Салаватом» завершился 31 мая 2025 года.
По ходу минувшего сезона в форвард перешел в уфимский клуб в результате обмена из «Металлурга».
В «Салавате» он набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков за 19 игр в Кубке Гагарина.
В составе «Металлурга» у него было 7 (4+3) баллов в 30 играх регулярки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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