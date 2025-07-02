Сушинский о Ротенберге: «В СКА много внимания уделял академии, в «Динамо» хотят сделать что-то подобное, видимо»

Максим Сушинский прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

«А почему эта должность не подходит Ротенбергу ? В Санкт-Петербурге он много внимания уделял академии, которой управлял Алексей Попов. Видимо, в «Динамо » хотя сделать что-то подобное.

Вернется ли Ротенберг к тренерской работе? Это лучше у него спрашивать. А говорить, чего бы хотелось мне, не вижу смысла. Каждый о чем-то мечтает, но не всегда это осуществляется», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.