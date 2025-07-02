Сушинский о Ротенберге: «В СКА много внимания уделял академии, в «Динамо» хотят сделать что-то подобное, видимо»
Максим Сушинский прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».
Московский клуб ранее сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».
«А почему эта должность не подходит Ротенбергу? В Санкт-Петербурге он много внимания уделял академии, которой управлял Алексей Попов. Видимо, в «Динамо» хотя сделать что-то подобное.
Вернется ли Ротенберг к тренерской работе? Это лучше у него спрашивать. А говорить, чего бы хотелось мне, не вижу смысла. Каждый о чем-то мечтает, но не всегда это осуществляется», – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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