Василий Каменев о Ротенберге: «Он в Петербурге создал лучшую систему по росту игроков, начиная с детского хоккея – все это работало. Это будет подспорьем для «Динамо»

Василий Каменев высказался о переходе Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил , что Роман Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

– Роман Борисович с большим опытом и организационной, и тренерской работы.

Думаю, сейчас у него будет больше организационной работы. Конечно, он поможет «Динамо».

Он в Петербурге создал лучшую систему по росту игроков, начиная с детского хоккея, молодежной, высшей лиги с переходом в команду КХЛ. Все это работало.

Думаю, это будет подспорьем для московского «Динамо».

– Вернется ли Роман Борисович еще к тренерской деятельности?

– Жизнь подскажет. Работа, которую он провел главным тренером СКА, это приобретенный опыт. Были ошибки, были и победы. Но это опыт.

Думаю, что сейчас будет перезагрузка с пониманием того, что было. Нужно отбросить все ненужное и сосредоточиться на том, что имело успех, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.