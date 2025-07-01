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Танев подписал контракт с «Ютой» на 3 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Нападающий Брэндон Танев стал игроком «Юты».

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2,5 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Брэндон Танев набрал 22 (10+12) очка в 79 играх регулярки НХЛ за «Сиэтл» и «Виннипег».

Он также провел 13 матчей в плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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