Танев подписал контракт с «Ютой» на 3 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
Нападающий Брэндон Танев стал игроком «Юты».
Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2,5 млн долларов в год в среднем.
В сезоне-2024/25 Брэндон Танев набрал 22 (10+12) очка в 79 играх регулярки НХЛ за «Сиэтл» и «Виннипег».
Он также провел 13 матчей в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости