«Виннипег» выменял Брэндона Танева у «Сиэтла», отдав выбор во 2-м раунде драфта-2027. Форвард начинал карьеру в НХЛ в «Джетс»

«Виннипег» выменял форварда Брэндона Танева у «Сиэтла».

«Кракен» получил в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2027.

Контракт 33-летнего игрока с кэпхитом 3,5 миллиона долларов действует до завершения этого сезона. В текущем регулярном чемпионате Танев набрал 17 (9+8) очков в 60 играх.

Напомним, что именно в «Джетс» Танев начинал свою карьеру в НХЛ. В общей сложности у него 533 игры в регулярках и 175 (83+92) очков. В плей-офф – 46 матчей и 14 (7+7) баллов.