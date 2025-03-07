«Виннипег» выменял Брэндона Танева у «Сиэтла», отдав выбор во 2-м раунде драфта-2027. Форвард начинал карьеру в НХЛ в «Джетс»
«Виннипег» выменял форварда Брэндона Танева у «Сиэтла».
«Кракен» получил в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2027.
Контракт 33-летнего игрока с кэпхитом 3,5 миллиона долларов действует до завершения этого сезона. В текущем регулярном чемпионате Танев набрал 17 (9+8) очков в 60 играх.
Напомним, что именно в «Джетс» Танев начинал свою карьеру в НХЛ. В общей сложности у него 533 игры в регулярках и 175 (83+92) очков. В плей-офф – 46 матчей и 14 (7+7) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости