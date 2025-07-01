«Эдмонтон» объявил о новом контракте Бушара на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов. Защитник получал 3,9 млн в год по прошлому соглашению

«Эдмонтон» объявил о продлении Эвана Бушара на 4 года, кэпхит – 10,5 млн долларов.

По прошлому соглашению зарплата 25-летнего защитника составляла 3,9 млн долларов.

В прошедшем сезоне Бушар набрал 67 (14+53) очков при полезности «плюс 14» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф игрок отметился 23 (7+16) баллами при полезности «плюс 6» в 22 играх.

Всего в регулярках лиги на счету канадца 347 игр и 238 (55+183) баллов, в плей-офф – 75 матчей и 81 (20+61) очко.