Войнов получит 20 млн рублей от «Авангарда» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Вячеслав Войнов заработает 20 млн рублей в «Авангарде» за следующий сезон.

Ранее 35-летний защитник подписал контракт с омским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Войнов получит 20 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Торпедо ». У него 49 игр и 22 (6+16) очка при полезности «+5» в регулярном чемпионате. В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол при полезности «-3».

Войнов уже играл за «Авангард » в сезоне-2019/20.

Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»