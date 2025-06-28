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Миронов получит 120 млн рублей от «Спартака» за 3 года (Михаил Зислис)

Андрей Миронов заработает 120 млн рублей в «Спартаке» за три года.

Вчера 30-летний защитник продлил контракт с красно-белыми на три сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Миронов получит по 40 миллионов рублей за каждый год соглашения. В договоре предусмотрена бонусная часть, детали которой не раскрываются.

Хоккеист пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном. Миронов набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах регулярного чемпионата-2024/25. В плей-офф он отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.

Сушинский о новом контракте Миронова со «Спартаком»: «Не думаю, что есть обиды на «Динамо». Это чисто бизнес»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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