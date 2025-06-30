Бобровский про день с Кубком Стэнли: «В идеале было бы круто привезти его в родной Новокузнецк, собрать всех там»

Сергей Бобровский отметил, что хотел бы привезти Кубок Стэнли в Новокузнецк.

Ранее вратарь вместе с «Флоридой» завоевал второй за два года Кубок Стэнли .

– Как вы собираетесь провести день с Кубком Стэнли? Как было в прошлый раз?

– В прошлом году я привозил тренеров из Австрии и Финляндии, с кем работал на протяжении 10 лет, которые обучали меня и вкладывали правильные знания.

Конечно, людей, которые вложили в меня свое время и профессионализм, гораздо больше, чем было на праздновании. Но я рад тому, как все прошло.

В идеале было бы круто привезти Кубок Стэнли в родной Новокузнецк и собрать всех вместе там, – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский .

Напомним, НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию.