Бобровский о том, что Свечников ударил его в голову в плей-офф: «Я был даже рад в какой-то степени. Такие моменты означают, что своей игрой я потихоньку залезаю в сознание соперника»

Сергей Бобровский высказался о том, что Андрей Свечников ударил его в голову.

Ранее 36-летний вратарь вместе с «Флоридой» завоевал второй за два года Кубок Стэнли .

– Как вы отреагировали на эпизод, когда в третьем раунде Кубка Стэнли ваш соотечественник, форвард «Каролины» Андрей Свечников ударил вас в голову? Когда идет плей-офф, годятся ли любые методы, чтобы вывести вратаря из себя?

– Я отнесся к этому абсолютно спокойно. В какой-то степени был даже рад.

Моменты подобного рода, особенно если это делается целенаправленно, означают, что своей игрой я потихоньку залезаю в сознание соперника – и я на правильном пути, – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский .

Свечников нанес удар в голову Бобровскому в 1-м матче финала Востока. Судьи не наказали форварда «Каролины»