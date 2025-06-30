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Бобровский о будущем: «Поживем – увидим. Чувствую, будто я всего 2 года в профессиональном хоккее, моя жизнь в балансе. Не хочу загадывать – хочу наслаждаться моментом»

Сергей Бобровский высказался о своем будущем.

Ранее 36-летний вратарь вместе с «Флоридой» завоевал второй за два года Кубок Стэнли. 

– Сколько лет вы еще хотели бы играть в хоккей? Вы сейчас в самом соку – можно ли предположить еще пять-семь лет карьеры?

– Поживем – увидим. Чувствую, что я в профессиональном хоккее будто всего два года. Сейчас моя жизнь в балансе. Все на своих местах.

Я получаю огромное удовольствие от жизни и от хоккея. Я в прекрасной физической и психологической форме. Не хочу загадывать – хочу наслаждаться моментом, – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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