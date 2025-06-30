Сергей Бобровский высказался о своем будущем.

Ранее 36-летний вратарь вместе с «Флоридой» завоевал второй за два года Кубок Стэнли.

– Сколько лет вы еще хотели бы играть в хоккей? Вы сейчас в самом соку – можно ли предположить еще пять-семь лет карьеры?

– Поживем – увидим. Чувствую, что я в профессиональном хоккее будто всего два года. Сейчас моя жизнь в балансе. Все на своих местах.

Я получаю огромное удовольствие от жизни и от хоккея. Я в прекрасной физической и психологической форме. Не хочу загадывать – хочу наслаждаться моментом, – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский .