Дмитрий Губерниев: «Ротенберг – тренер неплохой, он развивает хоккей. Сомнений нет, что он продолжит тренировать в серьезной команде»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы тренера Романа Ротенберга.

Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с должности главного тренера СКА. Вчера Роман Ротенберг заявил , что продолжит работать тренером.

«Роман Борисович – тренер неплохой, он развивает хоккей. Самое главное – глаза наших детей. Ротенберг в том числе и свои средства вкладывает в развитие детского хоккея.

Сомнений нет, что он продолжит тренировать в серьезной команде. Я всячески поддерживаю его в этом стремлении, он молодец», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .

Загитова, Ротенберг и Губерниев оказались в одном месте – как?