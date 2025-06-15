Дмитрий Губерниев: «Ротенберг – тренер неплохой, он развивает хоккей. Сомнений нет, что он продолжит тренировать в серьезной команде»
Дмитрий Губерниев оценил перспективы тренера Романа Ротенберга.
Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с должности главного тренера СКА. Вчера Роман Ротенберг заявил, что продолжит работать тренером.
«Роман Борисович – тренер неплохой, он развивает хоккей. Самое главное – глаза наших детей. Ротенберг в том числе и свои средства вкладывает в развитие детского хоккея.
Сомнений нет, что он продолжит тренировать в серьезной команде. Я всячески поддерживаю его в этом стремлении, он молодец», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Загитова, Ротенберг и Губерниев оказались в одном месте – как?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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