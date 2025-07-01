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Гавриков не договорился с «Лос-Анджелесом» о новом контракте и выйдет на рынок (Пьер ЛеБрюн)

Владислав Гавриков не договорился с «Лос-Анджелесом» о новом контракте.

29-летний российский защитник выйдет на рынок свободных агентов. Он откроется 1 июля в 19:00 по московскому времени. 

Как сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, «Кингс» стремились сохранить игрока и сделали ряд «агрессивных предложений». Но в итоге сторонам не удалось прийти к соглашению по условиям контракта. 

В минувшем сезоне россиянин набрал 30 (5+25) очков в 82 играх за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+26» (2-й показатель в команде) и 28 минутах штрафа. 

Также в его активе 50 силовых приемов и 140 блоков (лучший показатель в команде). Среднее время на льду – 23:05. В плей-офф защитник добавил 2 (0+2) балла в 6 матчах. 

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Гаврикова 435 матчей и 135 (29+106) очков. В плей-офф – 29 игр и 8 (1+7) баллов. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5,875 млн долларов.

«Ткачак Кэйну на льду говорил: «Денег дать? Давай подкину?» Гавриков – о трэш-токе, серии с «Ойлерс» и будущем

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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