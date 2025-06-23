Гавриков – лучший выбор «Коламбуса» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic. Защитника взяли под 159-м номером в 2015 году

Владислав Гавриков назван лучшим выбором «Коламбуса» на драфте НХЛ за 10 лет.

The Athletic составил список лучших и худших выборов каждого из клубов НХЛ на драфте за последние десять лет.

Гаврикова взяли в шестом раунде драфта под 159-м общим номером в 2015 году. Защитник приехал в НХЛ в 2019-м и провел за «Блю Джекетс » 268 матчей с учетом плей-офф, набрав 76 (16+60) очков.

1 марта 2023 года его вместе с вратарем Йоонасом Корписало обменяли в «Лос-Анджелес » на пики в 1-м и 3-м раундах драфта-2023, а также Джонатана Куика, которого позднее отправили в «Вегас».

Гавриков продолжил выступать за «Кингс». В минувшем сезоне у 29-летнего игрока 30 (5+25) очков за 82 игры в регулярном чемпионате при полезности «плюс 26», а также 0+2 в 6 матчах Кубка Стэнли.

Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии TSN. Беннетт – 2-й, Маршанд – 3-й, Экблад – 5-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 13-й, Кузьменко – 29-й, Дадонов – 42-й, Самсонов – 49-й