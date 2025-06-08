Гавриков попал в сферу интересов «Рейнджерс». Клубу нужно освободить место под потолком зарплат, чтобы вступить в борьбу за защитника на рынке (Артур Стэйпл)

Владислав Гавриков интересен «Рейнджерс».

Защитник «Лос-Анджелеса » может выйти на рынок свободных агентов 1 июля.

По контракту с истекающим сроком действия зарплата 29-летнего россиянина составляет 5,875 миллиона долларов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь .

Как сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл, Гавриков находится в сфере интересов «Рейнджерс ». При этом для подписания россиянина клубу необходимо освободить место под потолком зарплат.

По данным PuckPedia, сейчас у клуба из Нью-Йорка есть 8,4 млн долларов под потолком.

При этом контракты на следующий сезон имеют только 5 игроков обороны, защитник К’Андре Миллер может стать ограниченно свободным агентом.

«Рейнджерс» готовы к серьезным изменениям в составе. Только Шестеркин, Панарин и Фокс не будут доступны для обмена (Артур Стэйпл)

Гавриков – 2-й в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ по версии The Score. Марнер – 1-й, Проворов – 6-й, Маршанд – 10-й, Орлов – 11-й, Кузьменко – 23-й