Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Шансы привезти его – минимальные, он стал одним из лидеров «Коламбуса». В 2023-м Дмитрий действительно хотел вернуться»

Генменеджер «Ак Барса» оценил шансы на возвращение Дмитрия Воронкова в клуб.

Минувший сезон стал для 24-летнего форварда вторым в НХЛ. Он провел 73 матча за «Коламбус» и набрал 47 (23+24) очков при полезности «плюс 17».

– Полтора года назад, когда мы с вами общались на Матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге, вы говорили, что разговариваете с Дмитрием Воронковым о возможном возвращении из НХЛ. Сейчас эта тема неактуальна уже?

– Нет, почему. Мы остались с ним в хороших дружеских отношениях. Общались с ним и в течение сезона, и в конце него. Сейчас, когда он приехал в отпуск из США, поздравили с окончанием сезона в «Коламбусе ». Всегда с ним на связи.

Мы его всегда ждем в Казани. Посмотрим, как у него будет дальше развиваться ситуация. Он провел хороший сезон в НХЛ, стал одним из лидеров «Коламбуса». И понимаем, что сейчас привезти его – минимальные шансы.

– То есть шансы его вернуть теперь существенно ниже, чем тогда?

– Да. Ситуации все-таки разные. В 2023 году, когда Воронков играл в «Кливленде» (фарм-клуб «Коламбуса» в АХЛ – Спортс’‘), провел там несколько матчей, он действительно хотел вернуться в «Ак Барс». Но потом, в силу определенных обстоятельств, остался там. И в итоге преодолел трудности в виде языкового барьера и других вопросов.

Сейчас сами видите, как Дима адаптировался в «Коламбусе», насколько он освоился в команде и лиге, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .

Валиуллин о планах «Ак Барса»: «Первое – сохранить лидеров, у которых есть предложения из Канады и Америки. Второе – найти хороших центров»