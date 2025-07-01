«Торонто» продлил Лоренца на 3 года, кэпхит – 1,35 млн долларов. У форварда 19 очков и 199 хитов в 80 играх в регулярке в прошлом сезоне
«Торонто» продлил Стивена Лоренца на 3 года с кэпхитом 1,35 млн долларов.
В прошлом сезоне зарплата Лоренца (обладателя Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды») составляла 775 тысяч долларов.
29-летний игрок провел 80 матчей за «Лифс» в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) очков при полезности «+6», 9 минутах штрафа и среднем времени на льду 10:33.
В его активе 199 силовых приемов (2-е место в команде) и 55 заблокированных бросков (8-е).
В 13 играх плей-офф он добавил 2 (0+2) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Торонто»
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