«Торонто» и Найз продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 7,75 млн долларов (Sportsnet)

«Торонто» и Мэттью Найз продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 7,75 млн долларов.

Об этом сообщает Sportsnet.

22-летний американец мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Прошлый сезон стал для него последним по контракту новичка.

Найз набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.

Всего в регулярках лиги у него 161 матч и 94 (44+50) балла.