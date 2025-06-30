«Торонто» и Найз продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 7,75 млн долларов (Sportsnet)
«Торонто» и Мэттью Найз продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 7,75 млн долларов.
Об этом сообщает Sportsnet.
22-летний американец мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Прошлый сезон стал для него последним по контракту новичка.
Найз набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31.
В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.
Всего в регулярках лиги у него 161 матч и 94 (44+50) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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