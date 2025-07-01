Проворов продлит контракт с «Коламбусом» на 7 лет. Кэпхит – 8,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Иван Проворов договорился о новом контракте с «Коламбусом».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения будет рассчитан на 7 лет. Зарплата составит 8,5 млн долларов в год в среднем.

1 июля хоккеист мог выйти на рынок свободных агентов. У него истек срок соглашения с зарплатой 6,75 млн долларов в год.

В этом сезоне Иван Проворов набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 12» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .