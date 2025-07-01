8

Кузьменко продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Кэпхит – 4,3 млн долларов

Нападающий Андрей Кузьменко подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 4,3 млн долларов.

Андрей Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Филадельфии».

Всего он провел 66 игр в регулярном чемпионате и набрал 37 (11+26) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей, отметившись 6 (3+3) очками.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
logoАндрей Кузьменко
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ткачак Кэйну на льду говорил: «Денег дать? Давай подкину?» Гавриков – о трэш-токе, серии с «Ойлерс» и будущем
325 минут назад
Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com
9вчера, 12:28
«Лос-Анджелес» и Кузьменко рассматривают подписание краткосрочного контракта. Взаимоотношения с тренером Хиллером – важный фактор для форварда
726 июня, 00:50
Главные новости
Проворов продлит контракт с «Коламбусом» на 7 лет. Кэпхит – 8,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
22сегодня, 21:53
Маршанд близок к продлению контракта с «Флоридой» на 6 лет. Общая сумма – около 32 млн долларов (Эллиотт Фридман)
21сегодня, 21:35
«Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас». Контракт – на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)
49сегодня, 21:18
«Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов (Крис Джонстон)
61сегодня, 20:43
Экблад продлит контракт с «Флоридой» на 8 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
65сегодня, 19:49
Ротенберг о возможном назначении в «Динамо»: «Это я не комментирую»
7сегодня, 19:42
Андерссон не против перейти в «Вегас» из «Калгари». «Оттава», «Коламбус» и «Лос-Анджелес» проявляли интерес, но защитник не готов обсуждать контракт с ними (Пьер ЛеБрюн)
7сегодня, 19:34
Бобровский о будущем: «Поживем – увидим. Чувствую, будто я всего 2 года в профессиональном хоккее, моя жизнь в балансе. Не хочу загадывать – хочу наслаждаться моментом»
1сегодня, 18:56
Романов продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет. Кэпхит – 6,25 млн долларов
47сегодня, 18:10
Дубас о будущем Малкина: «Мы встретимся во время олимпийского перерыва, посмотрим, как обстоят дела. В конце июля ему исполнится 39 лет, а он все еще играет на очень высоком уровне»
7сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подписал контракт с Чисхольмом на 2 года. Кэпхит – 1,6 млн долларов
2сегодня, 21:59
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Обсудили важность разностороннего развития детей. Спасибо «Динамо» за приглашение на игру! Поздравляю с уверенной победой!»
9сегодня, 20:59Фото
Мериляйнен продлил контракт с «Оттавой» на год. Кэпхит – 1,05 млн долларов
3сегодня, 20:55
Сибрук стал тренером по развитию игроков «Калгари»
3сегодня, 20:29
Бителло: «Не слежу за хоккеем, но знаю, что Овечкин – великий игрок. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ»
сегодня, 20:14
Бобровский о том, что Свечников ударил его в голову в плей-офф: «Я был даже рад в какой-то степени. Такие моменты означают, что своей игрой я потихоньку залезаю в сознание соперника»
2сегодня, 19:57
Ротенберг выложил фото с Афиногеновым: «Обсудили развитие детей и открытые группы 2022 года рождения»
4сегодня, 19:06Фото
«Ванкувер» продлил контракт с Рятю на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов
сегодня, 18:52
«Детройт» продлил контракт с Юханссоном на 2 года. Кэпхит – 1,125 млн долларов
2сегодня, 18:43
«Колорадо» продлил контракт с Малински на год. Кэпхит – 1,4 млн долларов
4сегодня, 18:30