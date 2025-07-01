Кузьменко продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Кэпхит – 4,3 млн долларов
Нападающий Андрей Кузьменко подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 4,3 млн долларов.
Андрей Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Филадельфии».
Всего он провел 66 игр в регулярном чемпионате и набрал 37 (11+26) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей, отметившись 6 (3+3) очками.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости