Кузьменко продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Кэпхит – 4,3 млн долларов

Нападающий Андрей Кузьменко подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 4,3 млн долларов.

Андрей Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу » по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Филадельфии».

Всего он провел 66 игр в регулярном чемпионате и набрал 37 (11+26) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей, отметившись 6 (3+3) очками.