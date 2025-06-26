«Лос-Анджелес» и Кузьменко рассматривают подписание краткосрочного контракта. Взаимоотношения с тренером Хиллером – важный фактор для форварда

«Лос-Анджелес» и Андрей Кузьменко ведут переговоры о новом контракте.

У российского хоккеиста завершилось соглашение с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

Генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд сообщил, что обе стороны предпочитают подписание краткосрочного контракта.

Важным фактором в желании форварда остаться называется взаимоотношения с главным тренером Джимом Хиллером.

Андрей Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу » по ходу сезона в результате обмена из «Филадельфии». В «Кингс» он набрал 17 (5+12) очков при полезности «плюс 6» в 22 матчах чемпионата.