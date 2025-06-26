«Лос-Анджелес» и Кузьменко рассматривают подписание краткосрочного контракта. Взаимоотношения с тренером Хиллером – важный фактор для форварда
«Лос-Анджелес» и Андрей Кузьменко ведут переговоры о новом контракте.
У российского хоккеиста завершилось соглашение с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.
Генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд сообщил, что обе стороны предпочитают подписание краткосрочного контракта.
Важным фактором в желании форварда остаться называется взаимоотношения с главным тренером Джимом Хиллером.
Андрей Кузьменко присоединился к «Лос-Анджелесу» по ходу сезона в результате обмена из «Филадельфии». В «Кингс» он набрал 17 (5+12) очков при полезности «плюс 6» в 22 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Зака Дули
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