«Колорадо» продлил контракт с Малински на год. Кэпхит – 1,4 млн долларов

Защитник Сэм Малински подписал новый контракт с «Колорадо».

Срок соглашения рассчитан на один год. По данным PuckPedia, зарплата игрока составит 1,4 млн долларов.

В минувшем сезоне Сэм Малински провел 76 игр в регулярном чемпионате и набрал 15 (5+10) баллов при показателе полезности «плюс 8». В плей-офф на его счету 1 передача в 5 матчах.