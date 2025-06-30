Владимир Юрзинов: «Ротенберг живет российским хоккеем 24 часа в сутки – такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ. Легионеры, скауты НХЛ, агенты – не фундамент хоккея России»
– Работая в последние годы в Санкт-Петербурге, душой словно возвращался в наше «Динамо» 90-х годов.
Тогда нам удалось создать свой хоккейный город – в Новогорске. Тоже взяли за основу курс на развитие молодежи, на школу Тарасова-Тихонова.
У нас тоже за год уезжали в НХЛ по четыре таланта и больше, но поставленная система воспроизводства игроков позволяла не замечать эти потери. И бросать вызов лучшему клубу мира – ЦСКА Тихонова.
Кстати говоря, у нынешнего «Динамо» есть возможности использовать тот опыт и наладить похожий процесс. Потенциал у родных бело-голубых очень хороший – особенно если доработать детали.
Говорю все это не для рекламы «Динамо» или СКА. Цель совсем другая.
- Какая?
– Нам нужно вернуться с небес АХЛ на землю и всем миром поощрять людей, которые работают на наш хоккей, на его развитие и воспитание молодежи.
Легионеры, скауты НХЛ, агенты – все это замечательные люди, но не они – фундамент хоккея России.
Тот же Ротенберг, который живет российским хоккеем 24 часа в сутки, будет востребован. И именно такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ.
Ну а те, кто сватают, перепродают и выставляют на драфт, в правильной системе координат обречены вернуться на свое, вспомогательное и второстепенное, место.
Только тогда и пойдет реальное развитие нашего хоккея, – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов, консультировавший тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.