Контракт Гаврикова – приоритет для «Лос-Анджелеса». Клуб дважды повысил предложение после прихода Холланда, нет понимания по деньгам
1 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов. У него завершилось соглашение с зарплатой 5,875 миллиона долларов в год. Ранее сообщалось, что защитник может перейти в «Рейнджерс».
Генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд заявил, что продление соглашение с хоккеистом – это его главный приоритет в межсезонье.
Функционер отметил, что Гаврикову был предложен новый контракт еще в ходе работы бывшего генерального менеджера Роба Блэйка, а после назначения Холланда предложение увеличивали дважды.
Россиянину предлагается новый долгосрочный контракт. Холланд добавил, что специфика переговоров заключается в «долларах», а не в сроке договора.
В прошедшем сезоне Владислав Гавриков набрал 30 (5+25) очков при полезности «плюс 26» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 23:05.