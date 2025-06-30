Отец Бобровского о том, что сейчас мотивирует Сергея: «Третий Кубок Стэнли! Стать первой в XXI веке и за 40 лет династией – лучше не придумаешь. Шансы есть, и серьезные»

Отец Сергея Бобровского верит в то, что «Флорида» станет династией.

«Пантерс» стали третьей командой НХЛ , выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06). До них преуспели «Питтсбург» и «Тампа».

Ни одной команде лиги не удалось выиграть трофей трижды подряд после успеха династии «Айлендерс », выигравшей чемпионство 4 раза подряд (1980, 1981, 1982, 1983).

- Как сыну уже прилично за тридцать удается восстановиться и заиграть на том же уровне, когда третий сезон его команда играет до середины июня и он в плей-офф проводит все до единого матчи?

– Да он и после этого через неделю-другую в Питере сразу начинает тренироваться! Приехал – и вперед. Бассейн, гимнастика, лед... Он чувствует свое тело. И работает.

- В половине шестого утра каждый день летом встает и идет тренироваться.

– Так и есть.

- Какая теперь у сына мотивация пахать так, как он это всегда делал, – после двух кубков подряд?

– Третий! Стать командой-династией, первой в XXI веке и за 40 лет, кто выиграл три кубка подряд, – мотивация – лучше не придумаешь! Зачем просто играть? Ты выходишь на лед, только чтобы выигрывать.

- Верите, что «Флорида» станет первой командой после «Айлендерс» начала 1980-х, которая возьмет три трофея подряд?

– Верю. Команда хорошая, костяк прежний. Считаю, шансы есть, и серьезные, – сказал Андрей Бобровский.