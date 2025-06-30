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«Ванкувер» пригласил Сафонова в лагерь развития. Ранее клуб выменял права на форварда «Ак Барса» у «Чикаго»

«Ванкувер» пригласил Илью Сафонова в лагерь развития.

24-летний форвард «Ак Барса» попал в список игроков, приглашенных в летний лагерь развития «Кэнакс». Мероприятия будут проходить с 30 июня по 3 июля. 

На прошлой неделе «Чикаго» обменял права на игрока в канадский клуб. В конце мая Сафонов продлил контракт с казанским клубом на один год. 

Также «Ванкувер» пригласил вратаря Алексея Медведева, отыгравшего минувший сезон в составе чемпиона юниорской лиги Онтарио – «Лондон Найтс».

На драфте НХЛ-2025 голкипер был выбран «Ванкувером» под 47-м номером. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey News
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