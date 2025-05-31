Сафонов получит около 40 млн рублей от «Ак Барса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Илья Сафонов заработает 40 млн рублей в «Ак Барсе» за следующий сезон.

Ранее 24-летний форвард продлил контракт с казанским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Сафонов получит около 40 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем сезоне на счету нападающего «Ак Барса » 22 (7+15) очка в 51 матче регулярного чемпионата и 5 (3+2) баллов в 13 играх плей-офф.

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