Сафонов о мечте сыграть в НХЛ: «Она была, есть и остается. Это лучшая лига в мире – любому спортсмену интересно узнать, как там все устроено»

Илья Сафонов высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Срок соглашения игрока с «Ак Барсом» рассчитан до 31 мая.

«Чикаго» выбрал форварда в шестом раунде драфта НХЛ-2021 под общим 172-м номером.

– Илья, по слухам, вы можете уехать в «Чикаго», хотя «Ак Барс» не против вас сохранить. Где вас ждать в следующем сезоне?

– Очень интересный вопрос. Думаю, все скоро узнают, где меня ждать. Увидим.

– «Скоро» – это примерно когда?

– Это понятие растяжимое. Для кого-то скоро – это полгода, а для кого-то – месяц. Пока ничего не готов говорить. Как станет известно, где я продолжу карьеру, так сразу все об этом узнают.

– Было ли у вас в последние годы общение с «Чикаго»?

– Да, я общался. Мне скидывали видео, показывали моменты, которые хотели бы видеть в моем исполнении. Бывало, что они разбирали мои действия на льду: не полные игры, а какие-то отрезки.

– Звали ли из «Чикаго» в тренировочные лагеря?

– Звали, но я так и не доехал до них. Каждый раз были разные обстоятельства, из-за которых не мог добраться.

– Всех ли игроков «Чикаго» вы знаете?

– Нет, не всех. Ориентировочно знаю их состав, но всех игроков не назову.

– В детстве у вас была мечта сыграть в НХЛ?

– Она была, есть и остается. Это лучшая лига в мире – любому спортсмену интересно попробовать свои силы среди лучших и узнать, как там все устроено. Важен и фактор спортивного интереса, ведь там ты находишься среди лучших.

Именно поэтому я обожаю плей-офф – это лучшее время в карьере. В каждой смене ты бьешься на максимум и понимаешь, что цена ошибки очень велика. В плей-офф ты играешь с лучшими командами и лучшими хоккеистами. Мне очень нравится выходить на лед с мастеровитыми игроками и стараться как-то их переиграть, перехватить шайбу, – сказал нападающий «Ак Барса » Илья Сафонов .