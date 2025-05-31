«Ак Барс» продлил соглашение с Сафоновым на год. С Галимовым договорятся в ближайшее время
«Ак Барс» продлил контракт с Ильей Сафоновым.
Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на год.
В прошедшем сезоне на счету Сафонова 22 (7+15) очка в 51 матче регулярного чемпионата и 5 (3+2) баллов в 13 играх плей-офф.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в ближайшее время должны быть достигнуты окончательные договоренности о том, что в «Ак Барсе» останется Артем Галимов.
25-летний нападающий в регулярке-2024/25 набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. В плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов в 13 играх.
Илья Сафонов: «В Турции поймал акулу весом около 200 кг. Если из пресноводных, то дома лежит судак, масса – 9,55 кг. Такие трофеи нечасто вытаскиваешь, поэтому забальзамировал»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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