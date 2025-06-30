Руссо о Капризове: «Первая настоящая суперзвезда в истории «Миннесоты». Если Кирилл готов остаться на 9 лет, ему нужно разъяснить планы клуба. Он хочет побеждать»

Майкл Руссо считает, что «Миннесота» должна объяснить Кириллу Капризову свой план.

Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

В минувшем сезоне Капризов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (25+31) очков. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов за 6 игр.

«При всем уважении к Мариану Габорику, Капризов – первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд». Если он готов остаться в «Миннесоте» еще на 9 лет, то ему нужно разъяснить планы клуба. Он это заслужил.

Генменеджер Билл Герин согласен с этим и сказал, что продолжит общаться с Кириллом.

Помните, Капризов хочет побеждать. Его карьера в НХЛ началась на 6 лет позже, чем у многих игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда ему будет 29 лет.

И если победа в Кубке Стэнли для него так важна, как мы об этом думаем, он захочет видеть команду постоянным претендентом», – написал журналист The Athletic.