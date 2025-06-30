  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Руссо о Капризове: «Первая настоящая суперзвезда в истории «Миннесоты». Если Кирилл готов остаться на 9 лет, ему нужно разъяснить планы клуба. Он хочет побеждать»
7

Руссо о Капризове: «Первая настоящая суперзвезда в истории «Миннесоты». Если Кирилл готов остаться на 9 лет, ему нужно разъяснить планы клуба. Он хочет побеждать»

Майкл Руссо считает, что «Миннесота» должна объяснить Кириллу Капризову свой план.

Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

В минувшем сезоне Капризов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (25+31) очков. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов за 6 игр.

«При всем уважении к Мариану Габорику, Капризов – первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд». Если он готов остаться в «Миннесоте» еще на 9 лет, то ему нужно разъяснить планы клуба. Он это заслужил. 

Генменеджер Билл Герин согласен с этим и сказал, что продолжит общаться с Кириллом. 

Помните, Капризов хочет побеждать. Его карьера в НХЛ началась на 6 лет позже, чем у многих игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда ему будет 29 лет.

И если победа в Кубке Стэнли для него так важна, как мы об этом думаем, он захочет видеть команду постоянным претендентом», – написал журналист The Athletic.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoБилл Герин
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoМариан Габорик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Миннесоты»: «Я говорил с Капризовым и его агентом несколько раз. Они знают, что мы пытаемся сделать, у нас одна цель – победить. Иногда это просто не происходит за один день»
5вчера, 20:27
Руссо о Капризове: «Владелец «Уайлд» сказал, что контракт подпишут. Но это Миннесота. Отсутствие крупных побед со времен Буша-старшего порождает комплекс неполноценности, будто все хотят уйти»
9вчера, 19:30
Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Если соглашение не будет достигнуто 1 июля – не паникуйте. Такие сделки требуют времени»
2626 июня, 21:11
Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»
520 июня, 04:01
Главные новости
Фьоре уйдет из «Авангарда». Генменеджер омичей Сопин сказал, что это связано с потолком зарплат
111 минут назад
Пьетранжело перенесет несколько серьезных операций этим летом. Защитник «Вегаса» пропустит весь следующий сезон (Дэвид Паньотта)
6сегодня, 06:25
Юрзинов о раннем вылете СКА из Кубка Гагарина: «Клуб способен запустить новое поколение интересной молодежи. Для меня это намного ценнее, чем медаль от временщиков-легионеров»
10сегодня, 06:00
Дэйли о словах Фетисова про будущий матч легенд НХЛ и КХЛ: «Обсуждений не было, насколько мне известно»
10сегодня, 04:55
Юрзинов о СКА: «Ротенберг и его команда ставили на системную работу с молодежью. Мы не соглашались с вторичностью КХЛ и культом НХЛ. Новым тренерам досталось хорошее наследство»
11сегодня, 04:40
«Нэшвилл» выменял Хага у «Вегаса» и подписал защитника на 4 года с кэпхитом 5,5 млн долларов. «Голден Найтс» получили Сиссонса и Лоузона (Sportsnet)
11сегодня, 04:25
Генменеджер «Эдмонтона» о новом контракте Макдэвида: «Ждем возможности начать переговоры, когда он будет готов. Первое июля – это просто дата, она не влияет на процесс»
2сегодня, 03:58
«Бостон» и Морган Гики продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 5,5 млн долларов. Форвард обновил личные рекорды в прошлом сезоне – 33+23 в 77 играх в регулярке
3сегодня, 03:15
«Торонто» и Найз продлили контракт на 6 лет, кэпхит – 7,75 млн долларов (Sportsnet)
11сегодня, 03:05
Юрий Новиков: «Вратарей необходимо выводить из-под потолка зарплат. Василевский и Бобровский получают заниженные деньги, они вносят огромный вклад в успехи команд»
12вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бостон» отпустит Лауко на рынок свободных агентов. Клуб не будет делать игроку предложение для закрепления прав
23 минуты назад
«Ванкувер» пригласил Сафонова в лагерь развития. Ранее клуб выменял права на форварда «Ак Барса» у «Чикаго»
38 минут назад
Неколенко о «Сибири»: «Вижу, что собираются ребята с характером победителей, мне это очень близко. Хочется еще раз повторить чемпионские эмоции»
153 минуты назад
1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»
1сегодня, 05:25
Михаил Сергачев: «Я бы очень хотел, чтобы Овечкин сыграл в России. Он захочет, думаю. Мне до возвращения еще далеко»
сегодня, 05:10
«Баффало» продлил защитника Рэтбоуна на 2 года. Зарплата в НХЛ – 800 тысяч долларов, в АХЛ – 525 тысяч
сегодня, 03:45
«Айлендерс» продлили Жюльена Готье и Фоуди на год. Форварды, выбранные в 1-м раунде драфта в 2016 и 2018 году, подписали двусторонние контракты
сегодня, 03:30
Владимир Плющев: «Из драфта Андреянова не надо делать что-то выдающееся. У нас столько школ, клубов, а драфтуется один игрок, еще и 20-м. И мы взахлеб радуемся»
1вчера, 20:44
Дементьев о выборе Андреянова в 1-м раунде: «Очередное признание нашей вратарской школы. Но драфт не гарантирует хорошую жизнь. 14% игроков, выбранных в 1-м раунде, не играют в НХЛ»
вчера, 19:59
Владимир Плющев: «Уход «Витязя» – удар по имиджу российского хоккея. Это команда из московской области, им что, не нужен хоккей? Возможно, КХЛ должна была каким-то образом помочь»
2вчера, 19:43