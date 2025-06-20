  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»
3

Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»

Генеральный менеджер «Миннесоты» хочет, чтобы Кирилл Капризов остался в клубе.

Действующее соглашение 28-летнего форварда рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

«Я думаю, Кириллу здесь нравится, он хорошо вписывается. Мы любим его, он отличный игрок.

Хотим, чтобы Кирилл остался с нами на всю карьеру, и будем работать над этим, но такие вещи требуют времени», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

В минувшем сезоне Капризов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (25+31) очков. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов за 6 игр.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
logoНХЛ
logoБилл Герин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Свечников – лучший российский бомбардир Кубка Стэнли. Подколзин на 1 очко опередил Капризова, Овечкин – в топ-7
1518 июня, 12:39
Майкл Руссо о Капризове: «Когда получаешь предложение на 120 млн долларов, пропустив половину сезона – стоит его принять. «Миннесота» сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги»
3411 июня, 19:44
Данила Юров: «Главный феномен Капризова – хладнокровие, понимание игры. Это не наработать, такими рождаются»
45 июня, 20:36
Главные новости
Макдэвид – болельщикам «Эдмонтона»: «Сохраняйте терпение и продолжайте верить. Когда наступит тот самый момент, ожидание окупится»
19 минут назад
Ирина Роднина: «От иждивенческого отношения к стране пора избавляться. По соцобеспечению Россия далеко обогнала куда более развитые государства»
4443 минуты назад
Майоров считает, что «Вашингтону» стоило выбрать Малкина, а не Овечкина на драфте-2004: «Евгений интереснее – катание, видение поля, фантастическая игра на партнеров»
2454 минуты назад
Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»
4сегодня, 04:16
Рирден может войти в штаб «Филадельфии». Сообщалось, что экс-тренером «Вашингтона» интересуется «Локомотив»
1сегодня, 03:46
Макдэвид о плей-офф: «Эдмонтон» нашел формулу успеха, но не смог одержать еще две победы. Не будем удовлетворены, пока не достигнем цели»
8сегодня, 03:33
«Даллас» обменял Марчмента в «Сиэтл» на выбор в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м
9сегодня, 03:13
Новиков о латинице в КХЛ: «Дикость! Не нужно идти поперек президента, который говорил о недопустимости засилья англицизмов в нашей жизни»
23вчера, 21:58
Майоров о Ротенберге в СКА: «Поражаюсь, как он терпел такое давление. Немыслимо! Откройте интернет – ни одного положительного отзыва, я бы не выдержал»
14вчера, 21:51
Рябкин – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский – 36-й, Прохоров – 48-й, Агафонов – 78-й, Шефер – 1-й, Хэгенс – 8-й
6вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе – близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»
25 минут назад
Василий Подколзин: «Перри – легенда. Он замечательно играет под воротами, хороший лидер и прекрасный партнер»
вчера, 21:15
Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»
2вчера, 20:58
Рыбин о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «У них есть время до конца месяца. Зная об интересе Ротенберга, еще можно подождать. Что-то может измениться»
1вчера, 20:24
Новиков о Кубке Стэнли: «Есть фильм «Подвиг разведчика», а я бы ввел оборот «Подвиг Бобровского». Его вклад в победу стоит миллиарды долларов»
1вчера, 19:57
Подколзин о том, как болели за «Эдмонтон» в плей-офф: «Город будто сошел с ума. Канада – это что-то особенное, в Америке это не так ощущается»
2вчера, 19:50
Перри об «Эдмонтоне»: «Я бы с удовольствием остался здесь. Остальное оставлю на усмотрение руководства»
7вчера, 19:44
Каменский о Малкине: «Для нашего хоккея было бы здорово, если бы игрок такого высокого уровня снова сыграл за «Металлург» и завершил карьеру там, где и начинал»
3вчера, 18:51
«Локомотив» продлил контракт с Алексеевым на 2 года
6вчера, 17:59
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
2вчера, 16:59