Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»

Генеральный менеджер «Миннесоты» хочет, чтобы Кирилл Капризов остался в клубе.

Действующее соглашение 28-летнего форварда рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

«Я думаю, Кириллу здесь нравится, он хорошо вписывается. Мы любим его, он отличный игрок.

Хотим, чтобы Кирилл остался с нами на всю карьеру, и будем работать над этим, но такие вещи требуют времени», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты » Билл Герин .

В минувшем сезоне Капризов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (25+31) очков. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов за 6 игр.