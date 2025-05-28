Ротенберг о «СКА-1946»: «Гордимся командой, у них отличное будущее. Впереди будут новые свершения и победы! Продолжаем работать!»

Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку «СКА-1946».

Клуб ранее проиграл МХК «Спартак» в финале Кубка Харламова (3-4 в серии).

«Только в Петербурге могут так встречать ребят, которые совершили подвиг и так бились в финале! Спасибо огромное всем болельщикам, которые приехали в Пулково встретить нашу молодежку!

На протяжении всего плей-офф парни ощущали мощнейшую поддержку: переполненные трибуны «Ледового» и «Хоккейного города» гнали ребят вперед и видели, что они сражались на максимуме, всегда играли на пределе. И благодаря всем вам наши парни вошли в историю и первыми в истории МХЛ отыгрались со счета 0-3 в серии, да еще и в финале.

Ради лучших болельщиков и стоит совершать такие подвиги на льду!

Мы гордимся этой командой – и знаем, что у них отличное будущее. Впереди будут новые свершения и новые победы! Продолжаем работать!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг хвастается трофеями СКА. После худшего сезона в клубе