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  • Губерниев о 1-м раунде без полевых игроков из России: «Зато вратаря взяли. Результаты драфта не показатель. Сказывается недостаток международных турниров, без них не так просто разглядеть таланты»
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Губерниев о 1-м раунде без полевых игроков из России: «Зато вратаря взяли. Результаты драфта не показатель. Сказывается недостаток международных турниров, без них не так просто разглядеть таланты»

Дмитрий Губерниев высказался о 1-м раунде драфта без полевых игроков из России.

В первом раунде драфта НХЛ-2025 был выбран только один россиянин – вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов. Его забрал «Коламбус» под общим 20-м номером. Впервые за 20 лет в первом раунде не оказалось полевых игроков из России.

«Да, не выбрали в этот раз полевых игроков, зато вратаря взяли. Результаты драфта не показатель.

Безусловно, сказывается недостаток международных турниров, без которых не так просто разглядеть таланты. Все равно нужно продолжать работать, засучив рукава, растить молодежь, развивать секции, академии.

Не для того, чтобы обеспечить кадрами НХЛ, а для себя, прежде всего. Если ребята потом захотят попробовать свои силы в Северной Америки, это их право. А наша задача – работать достойно, создавать условия», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Русские итоги драфта НХЛ: 21 игрок, Рябкин – 62-й, «Каролина» все еще фанатеет от наших

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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