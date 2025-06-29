Агент Кросби назвал «беспочвенными слухами» информацию о возможном обмене Сидни из «Питтсбурга»
Агент Сидни Кросби опроверг слухи о возможном обмене хоккеиста .
Агент хоккеиста Пэт Бриссон назвал подобную информацию о возможном обмене Кросби из «Питтсбурга» «беспочвенными слухами».
Напомним, подкаст Spittin’ Chiclets в соцсетях цитировал бывшего тафгая клубов НХЛ Жоржа Ларака, который сказал: «Слышал, есть весьма высокая вероятность того, что Сидни Кросби продолжит карьеру в другой команде».
Журналист Роб Райнхарт сообщало, что «Питтсбург» ведет переговоры с «Колорадо» и «Ютой» об обмене капитана.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Роба Росси в X
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