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Агент Кросби назвал «беспочвенными слухами» информацию о возможном обмене Сидни из «Питтсбурга»

Агент Сидни Кросби опроверг слухи о возможном обмене хоккеиста .

Агент хоккеиста Пэт Бриссон назвал подобную информацию о возможном обмене Кросби из «Питтсбурга» «беспочвенными слухами».

Напомним, подкаст Spittin’ Chiclets в соцсетях цитировал бывшего тафгая клубов НХЛ Жоржа Ларака, который сказал: «Слышал, есть весьма высокая вероятность того, что Сидни Кросби продолжит карьеру в другой команде».

Журналист Роб Райнхарт сообщало, что «Питтсбург» ведет переговоры с «Колорадо» и «Ютой» об обмене капитана.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Роба Росси в X
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