Андреянов продлил контракт с ЦСКА на 5 лет («Матч ТВ»)
18-летний голкипер Петр Андреянов продлил контракт с ЦСКА.
Как сообщает «Матч ТВ», срок соглашения рассчитан на пять лет – до 2030 года.
В прошлом сезоне Андреянов провел 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Красную Армию», отражая 94,2% бросков. В шести матчах плей-офф он отбил 92,9% бросков.
Петр Андреянов будет доступен для драфта НХЛ-2025. По прогнозам, он может быть выбран в конце второго раунда.
Жаровский – 35-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Прохоров – 36-й, Рябкин – 41-й, Лиъматов – 55-й, Фролов – 57-й, Андреянов – 58-й, Алексей Медведев – 59-й
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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