Андреянов продлил контракт с ЦСКА на 5 лет («Матч ТВ»)

18-летний голкипер Петр Андреянов продлил контракт с ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ », срок соглашения рассчитан на пять лет – до 2030 года.

В прошлом сезоне Андреянов провел 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Красную Армию», отражая 94,2% бросков. В шести матчах плей-офф он отбил 92,9% бросков.

Петр Андреянов будет доступен для драфта НХЛ-2025. По прогнозам, он может быть выбран в конце второго раунда.

Жаровский – 35-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Прохоров – 36-й, Рябкин – 41-й, Лиъматов – 55-й, Фролов – 57-й, Андреянов – 58-й, Алексей Медведев – 59-й