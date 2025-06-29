«Вашингтон» выменял Чисхольма и 180-й выбор драфта у «Миннесоты» на Чейза Приски и 123-й выбор

«Вашингтон» выменял Деклана Чисхольма у «Миннесоты».

«Кэпиталс» отдали защитника Чейза Приски и выбор в 4-м раунде драфта 2025 года, получив также 180-й выбор.

25-летний Чисхольм набрал 12 (2+10) очков в 66 играх за «Миннесоту» в минувшем сезоне.

29-летний защитник Приски с 2023 года выступал за «Херши» в АХЛ, проведя 130 матчей и заработав 69 (20+49) очков.