«Вашингтон» выменял Чисхольма и 180-й выбор драфта у «Миннесоты» на Чейза Приски и 123-й выбор
«Вашингтон» выменял Деклана Чисхольма у «Миннесоты».
«Кэпиталс» отдали защитника Чейза Приски и выбор в 4-м раунде драфта 2025 года, получив также 180-й выбор.
25-летний Чисхольм набрал 12 (2+10) очков в 66 играх за «Миннесоту» в минувшем сезоне.
29-летний защитник Приски с 2023 года выступал за «Херши» в АХЛ, проведя 130 матчей и заработав 69 (20+49) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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