Коньков о Кузнецове в НХЛ: «Игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться? Если да, тогда не вижу проблем»

Сергей Коньков оценил перспективы возвращения Евгения Кузнецова в НХЛ.

Ранее агент 33-летнего форварда Шуми Бабаев заявил , что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Вариант с игрой в НХЛ возможен, но за какие деньги? И какие клубы на это пойдут? Кузнецов – это игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться?

Если да, тогда я не вижу проблем с этим вариантом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»