Коньков о Кузнецове в НХЛ: «Игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться? Если да, тогда не вижу проблем»
Сергей Коньков оценил перспективы возвращения Евгения Кузнецова в НХЛ.
Ранее агент 33-летнего форварда Шуми Бабаев заявил, что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке.
«Вариант с игрой в НХЛ возможен, но за какие деньги? И какие клубы на это пойдут? Кузнецов – это игрок высокого уровня, но готов ли он снова трудиться?
Если да, тогда я не вижу проблем с этим вариантом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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