Агент Кузнецова: «В Америке Евгений постоянно ходит в майках «Трактора», это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку «Барселоны», это значит, что он хочет туда попасть?»

Шуми Бабаев высказался о Евгении Кузнецове и «Тракторе».

«Пишут, что Евгений надевает майки «Трактора», потому что хочет вернуться в команду, но не знают, что в Америке он в них ходит постоянно. Это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку с эмблемой «Барселоны», это значит, что он хочет попасть в «Барселону»? Ничего специально он не делает.

Ни в одну команду мы не напрашиваемся. Поэтому я сказал Жене: «Давай оставим тему России в стороне, пока люди в себя немного не придут, и попробуем себя в НХЛ». Он со мной согласился, потому что видит ту несправедливость, которая происходит. Да, что-то есть правдивое. Всегда есть две стороны. Но на стороне Жени 90% правды.

Он приехал домой, чтобы попасть в комфортную обстановку, где он сможет проявить свои лучшие качества, а в итоге попал в зону непонимания, образно говоря. Мы все знаем, что он добрый, отзывчивый парень. Поэтому такое отношение к нему было большим сюрпризом. Хотя я понимаю болельщиков «Трактора», которые могут быть на него обижены, потому что он не приехал в команду. Но все эти выдумки – это очень странно.

Раз доверия и комфорта здесь нет, тогда он будет играть в Америке. И от любого, кто приезжает из НХЛ, ждут космоса, но это невозможно, так как люди по 10-15 лет играли в другой лиге. Им надо время, чтобы привыкнуть», – сказал агент Евгения Кузнецова.