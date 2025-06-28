  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Кузнецова: «В Америке Евгений постоянно ходит в майках «Трактора», это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку «Барселоны», это значит, что он хочет туда попасть?»
0

Агент Кузнецова: «В Америке Евгений постоянно ходит в майках «Трактора», это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку «Барселоны», это значит, что он хочет туда попасть?»

Шуми Бабаев высказался о Евгении Кузнецове и «Тракторе».

«Пишут, что Евгений надевает майки «Трактора», потому что хочет вернуться в команду, но не знают, что в Америке он в них ходит постоянно. Это его домашняя одежда. Если он будет носить футболку с эмблемой «Барселоны», это значит, что он хочет попасть в «Барселону»? Ничего специально он не делает.

Ни в одну команду мы не напрашиваемся. Поэтому я сказал Жене: «Давай оставим тему России в стороне, пока люди в себя немного не придут, и попробуем себя в НХЛ». Он со мной согласился, потому что видит ту несправедливость, которая происходит. Да, что-то есть правдивое. Всегда есть две стороны. Но на стороне Жени 90% правды.

Он приехал домой, чтобы попасть в комфортную обстановку, где он сможет проявить свои лучшие качества, а в итоге попал в зону непонимания, образно говоря. Мы все знаем, что он добрый, отзывчивый парень. Поэтому такое отношение к нему было большим сюрпризом. Хотя я понимаю болельщиков «Трактора», которые могут быть на него обижены, потому что он не приехал в команду. Но все эти выдумки – это очень странно.

Раз доверия и комфорта здесь нет, тогда он будет играть в Америке. И от любого, кто приезжает из НХЛ, ждут космоса, но это невозможно, так как люди по 10-15 лет играли в другой лиге. Им надо время, чтобы привыкнуть», – сказал агент Евгения Кузнецова.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoТрактор
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»
21сегодня, 16:48
Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»
11сегодня, 15:44
Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»
18сегодня, 14:06
Агент Кузнецова: «Пишут, СКА расторг с Евгением контракт – это было обоюдное согласие. Мы просились уйти из клуба еще раньше, были неприятные моменты»
18сегодня, 12:56
Главные новости
Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выберут первыми, «Сан-Хосе» – вторым, «Чикаго» – третьим, «Вашингтон» – 27-м
33сегодня, 21:06
В «Коламбус» из «Колорадо» перешли Койла и Вуд в обмен на Брайндли и выбор в 3-м раунде драфта
10сегодня, 21:08
Сергачев об исключении «Витязя» из КХЛ: «Это очень грустно. Наверное, лига могла бы помочь и спасти. Надеюсь, они вернутся»
5сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Развитие детей – самое важное в нашей жизни. Это наше будущее»
12сегодня, 18:48Фото
Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена из «Айлендерс». Контракт – на 8 лет, среднегодовая зарплата – 9,5 млн долларов
27сегодня, 18:32
Агент Рашевского: «Удивляют высказывания ветеранов, что Дмитрий погнался за деньгами. Человеку дали деньги за его труд. Что в этом плохого?»
5сегодня, 18:15
НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного соглашения до 2030 года. Регулярку расширят до 84 матчей
14сегодня, 17:38
Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй
13сегодня, 17:25
«Торонто» и Таварес продлили контракт на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов
53сегодня, 17:10
Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»
21сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-президент «Ванкувера» Линден: «У Кэйна были проблемы с раздевалкой. Но такой игрок позволит побороться за победу в Тихоокеанском дивизионе»
15 минут назад
Игорь Ларионов: «Рад, что в РПЛ появился новый чемпион. Знаю долгую историю «Краснодара»
145 минут назад
Сушинский о новом контракте Миронова со «Спартаком»: «Не думаю, что есть обиды на «Динамо». Это чисто бизнес»
2сегодня, 20:50
Сергачев о рекорде Овечкина: «Это космос, что-то недосягаемое»
сегодня, 20:35
Ларионов считает Акинфеева лучшим игроком сезона в РПЛ: «Всегда ставлю на людей, играющих стабильно. Из года в год это Игорь»
1сегодня, 20:18
Агент Кравцова: «Виталий рассматривает варианты играть в КХЛ или в НХЛ»
сегодня, 19:45
Сушинский о Рашевском в «Авангарде»: «Хорошее приобретение. Дмитрий будет прогрессировать. Я хотел его забрать в Омск, еще когда он в Санкт‑Петербурге играл»
сегодня, 19:34
Могильный вспомнил, как ему позвонили в 3:00 из Зала славы: «Дома был, спал. Они просто так не звонят. Чего им звонить мне?»
1сегодня, 18:58
Таварес о продлении контракта с «Торонто»: «Задача вернуть Кубок Стэнли подталкивает нас вперед. Лучшее еще впереди»
2сегодня, 17:59
«Спартак» подпишет контракт с форвардом Локхартом, выступавшим за «Куньлнуь»
5сегодня, 16:58