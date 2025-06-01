«Лада» выменяла Игоря Сафонова у «Южного Урала» на денежную компенсацию. Защитник набрал 34 очка в 62 матчах сезона-2024/25

«Лада» и «Южный Урал» совершили обмен.

Тольяттинцы получили защитника Игоря Сафонова в обмен на денежную компенсацию.

В сезоне-2024/25 он стал 2-м в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата ВХЛ , набрав 34 (11+23) очка за 62 матча при показателе полезности «+3».

Двусторонний контракт с 22-летним хоккеистом действует до конца сезона-2026/27.