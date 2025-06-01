«Лада» выменяла Игоря Сафонова у «Южного Урала» на денежную компенсацию. Защитник набрал 34 очка в 62 матчах сезона-2024/25
«Лада» и «Южный Урал» совершили обмен.
Тольяттинцы получили защитника Игоря Сафонова в обмен на денежную компенсацию.
В сезоне-2024/25 он стал 2-м в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 34 (11+23) очка за 62 матча при показателе полезности «+3».
Двусторонний контракт с 22-летним хоккеистом действует до конца сезона-2026/27.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
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