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Андреянов – 6-й вратарь из России, выбранный в 1-м раунде драфта НХЛ. До него были Рябчиков, Варламов, Василевский, Самсонов и Аскаров

Петр Андреянов – 6-й вратарь из России, выбранный в 1-м раунде драфта НХЛ.

«Коламбус» взял 18-летнего голкипера «Красной Армии» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2025. 

Андреянов стал одним из двух вратарей, выбранных в первом раунде в этом году. «Сан-Хосе» взял канадца Джошуа Равенсбергена под общим 30-м номером. 

Кроме того, Петр – 6-й вратарь из России, выбранный в первом раунде.

До него в список вошли Евгений Рябчиков (1994, «Бостон», 21-й номер, играл только в низших лигах), Семен Варламов (2006, «Вашингтон», 23-й), Андрей Василевский (2012, «Тампа», 19-й), Илья Самсонов (2015, «Вашингтон», 22-й) и Ярослав Аскаров (2020, «Нэшвилл», 11-й). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Elite Prospects
Драфт НХЛ
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