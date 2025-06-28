Андреянов – 6-й вратарь из России, выбранный в 1-м раунде драфта НХЛ. До него были Рябчиков, Варламов, Василевский, Самсонов и Аскаров

Петр Андреянов – 6-й вратарь из России, выбранный в 1-м раунде драфта НХЛ.

«Коламбус » взял 18-летнего голкипера «Красной Армии» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2025.

Андреянов стал одним из двух вратарей, выбранных в первом раунде в этом году. «Сан-Хосе» взял канадца Джошуа Равенсбергена под общим 30-м номером.

Кроме того, Петр – 6-й вратарь из России, выбранный в первом раунде.

До него в список вошли Евгений Рябчиков (1994, «Бостон», 21-й номер, играл только в низших лигах), Семен Варламов (2006, «Вашингтон», 23-й), Андрей Василевский (2012, «Тампа», 19-й), Илья Самсонов (2015, «Вашингтон», 22-й) и Ярослав Аскаров (2020, «Нэшвилл», 11-й).