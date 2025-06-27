Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»

Дмитрий Губерниев оценил возможное возвращение Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Если Кузнецов обойдется без травм, то без всяких сомнений будет способен не только закрепиться в НХЛ , но и быть там на ведущих ролях. Евгений — очень талантливый человек», – заявил комментатор и телеведущий.