  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»
9

Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»

Дмитрий Губерниев оценил возможное возвращение Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Если Кузнецов обойдется без травм, то без всяких сомнений будет способен не только закрепиться в НХЛ, но и быть там на ведущих ролях. Евгений — очень талантливый человек», – заявил комментатор и телеведущий.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoДмитрий Губерниев
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»
16сегодня, 14:06
Агент Кузнецова: «Пишут, СКА расторг с Евгением контракт – это было обоюдное согласие. Мы просились уйти из клуба еще раньше, были неприятные моменты»
18сегодня, 12:56
Черкас о Кузнецове: «Риски брать его – большие. Он мастер, но, как говорит президент, есть нюанс. Евгений – дорогой игрок, требует хорошего контракта»
20сегодня, 11:16
Главные новости
Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй
312 минут назад
«Торонто» и Таварес продлили контракт на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов
1927 минут назад
Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»
1249 минут назад
Рашевский об уходе из «Динамо»: «Клуб вырастил меня, дал путевку в большой хоккей. Но нужно что‑то менять, чтобы развиваться. Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника»
4сегодня, 15:58
«Витязь» исключен из состава участников КХЛ. Игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов
50сегодня, 15:27
Оклад экс-защитника «Чикаго» Калынака в «Ак Барсе» – 34 млн рублей в год
5сегодня, 15:22
«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на 8 лет, кэпхит – 3,85 млн долларов
42сегодня, 15:02
Бабаев о Кузнецове в НХЛ: «Раз доверия и комфорта в КХЛ нет, он будет играть в Америке. Ротенбергу Женя не подошел по игровым качествам, вопросов нет»
16сегодня, 14:06
Агент Кузнецова: «Пишут, СКА расторг с Евгением контракт – это было обоюдное согласие. Мы просились уйти из клуба еще раньше, были неприятные моменты»
18сегодня, 12:56
Леонид Вайсфельд: «Молодому игроку с постоянным местом в КХЛ нет смысла ехать в НХЛ после драфта. Если ты Малкин, Овечкин, Ковальчук, тогда ехать стоит»
9сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» подпишет контракт с форвардом Локхартом, выступавшим за «Куньлнуь»
39 минут назад
Могильный о том, была ли для него болезненной тема долгого невключения в Зал славы: «Для кого? Как она может быть болезненной? Это же не от меня зависело»
сегодня, 16:32
Сорокин о том, где сильнее бросают – в России или в НХЛ: «И там, и там хорошо бросали. В США чуть точнее. Но было сложно и тут, и там»
сегодня, 16:18
Донсков будет тренером Канады на ЧМ-2026 и ассистентом на Олимпиаде-2026. Он работал в «Далласе» и «Вегасе»
1сегодня, 14:54
Иск против экс-тренера «Чикаго» о сексуальном насилии рассмотрит суд присяжных. Олдрич якобы предлагал игроку оральный секс
2сегодня, 14:27
«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»
3сегодня, 13:51
Кэйн про обмен в «Ванкувер»: «Эдмонтон» был классным этапом: меня приняли, я влюбился в город. Благодарен, что мне помогли перейти в клуб, где будет комфортно»
3сегодня, 13:39
«Монреаль» и «Сент-Луис» ведут переговоры об обмене Добсона из «Айлендерс»
8сегодня, 13:21
Десятков может возглавить «Куньлунь». Он тренировал «Витязь» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 13:07
Экс-глава «Авангарда» Крылов займет место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером («Чемпионат»)
1сегодня, 12:26