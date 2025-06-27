Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен быть на ведущих ролях в НХЛ, если обойдется без травм. Очень талантливый человек»
Дмитрий Губерниев оценил возможное возвращение Евгения Кузнецова в НХЛ.
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.
Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.
«Если Кузнецов обойдется без травм, то без всяких сомнений будет способен не только закрепиться в НХЛ, но и быть там на ведущих ролях. Евгений — очень талантливый человек», – заявил комментатор и телеведущий.
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