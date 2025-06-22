«Торонто» и Таварес не близки к подписанию нового контракта. Форвард хочет зарплату более 5 млн долларов в год (Пьер ЛеБрюн)

«Торонто» и Джон Таварес не близки к подписанию нового контракта.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн .

«Таварес ни за что не подпишется на 5 миллионов долларов в год, сумма должна быть больше. Иной расклад возможен, только если клуб пойдет на увеличение срока сделки», – сказал ЛеБрюн.

Действующее соглашение 34-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11 млн долларов рассчитано до 30 июня текущего года.

Канадец, выступающий за «Лифс» с 2018 года, может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».