«Торонто» и Таварес не близки к подписанию нового контракта. Форвард хочет зарплату более 5 млн долларов в год (Пьер ЛеБрюн)
«Торонто» и Джон Таварес не близки к подписанию нового контракта.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
«Таварес ни за что не подпишется на 5 миллионов долларов в год, сумма должна быть больше. Иной расклад возможен, только если клуб пойдет на увеличение срока сделки», – сказал ЛеБрюн.
Действующее соглашение 34-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11 млн долларов рассчитано до 30 июня текущего года.
Канадец, выступающий за «Лифс» с 2018 года, может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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