«Нефтехимик» подписал контракт с Чмыховым на год
Защитник Артем Чмыхов стал игроком «Нефтехимика».
Срок соглашения рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне воспитанник школы ЦСКА выступал за «Адмирал». Он провел 21 игру с учетом плей-офф и сделал 2 передачи при полезности «-3».
«Артем – обученный защитник, прошедший всю вертикаль ХК ЦСКА.
У него хорошие физические данные, которыми хорошо пользуется: высокий и физически сильный, но при этом достаточно подвижный игрок, умеет поддержать атаку», – сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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