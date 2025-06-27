«Нефтехимик» подписал контракт с Чмыховым на год

Защитник Артем Чмыхов стал игроком «Нефтехимика».

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне воспитанник школы ЦСКА выступал за «Адмирал ». Он провел 21 игру с учетом плей-офф и сделал 2 передачи при полезности «-3».

«Артем – обученный защитник, прошедший всю вертикаль ХК ЦСКА.

У него хорошие физические данные, которыми хорошо пользуется: высокий и физически сильный, но при этом достаточно подвижный игрок, умеет поддержать атаку», – сказал спортивный директор «Нефтехимика » Антон Марчинский.