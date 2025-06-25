Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)

Зарплата Дамира Жафярова в «Нефтехимике» составит около 20 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Ранее стало известно , что «Нефтехимик » заключил контракт с нападающим на один год.

В сезоне-2024/25 нападающий Дамир Жафяров выступал за «Барыс». Он набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 12» в 27 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .