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Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)

Зарплата Дамира Жафярова в «Нефтехимике» составит около 20 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» заключил контракт с нападающим на один год. 

В сезоне-2024/25 нападающий Дамир Жафяров выступал за «Барыс». Он набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 12» в 27 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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