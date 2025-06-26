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«Амур» получил Соловьева и денежную компенсацию от «Авангарда» в обмен на права на Деменка

«Авангард» обменял защитника Алексея Соловьева в «Амур».

Взамен омский клуб получит спортивные права на защитника Александра Деменка, в прошлом сезоне выступавшего за «Амурских Тигров».

Хабаровский клуб также получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Алексей Соловьев провел 58 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка при полезности «-5». В его активе также 13 игр в плей-офф.

На счету Деменка 4 передачи в 34 играх за «Амурских Тигров» при полезности «+1».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Амура»
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