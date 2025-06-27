Вайсфельд о Дацюке: «Я вообще не предполагал, что он станет игроком НХЛ. Он единственный хоккеист, которого не было в моих списках и который не просто заиграл, а стал звездой»

Леонид Вайсфельд не предполагал, что Павел Дацюк станет игроком НХЛ.

− В «Детройте» любят вспоминать историю, как их скаут Хокан Андерссон летел в Екатеринбург посмотреть на одного игрока, но увидел другого. Им был Павел Дацюк.

− Сейчас все эти истории с поиском игроков обрастают мифами, но эта тема, что ты едешь смотреть одного, а видишь другого, очень распространена.

А что касается Дацюка, я вам честно скажу: он единственный игрок, которого я знал, которого не было в моих списках и который не просто заиграл в НХЛ, а стал звездой. Больше в моей карьере таких случаев не было. В случае с Павлом я вообще не предполагал в то время, что он станет игроком НХЛ.

− А то есть тогда в 1998-м вы его видели, вы о нем знали, но решили, что он не для НХЛ.

− Да-да. Я его знал, но не включил в свои списки. Обычно как бывает: ты включаешь туда игроков, у которых даже 2-3% с твоей точки зрения попасть в НХЛ. Но Павла там не было.

Но, опять же, такое часто бывает. К примеру, в свое время я драфтовал Даниила Маркова . Думаю, он мало у кого был в списках. Понимаете, Хокан что-то мог увидеть такое, какое-то исключительное качество на его взгляд. Это первый момент.

А второе − еще и ситуация в клубе бывает разная. К примеру, когда в «Торонто» работал, мне звонит ассистент генерального менеджера после драфта.

− Леонид, поздравляю. Великолепная работа. Мы очень довольны.

Я его слушал, слушал, а потом отвечаю.

− Спасибо, конечно, но мы четыре года подряд уже русских не берем на драфте. В чем все великолепно?

− Понимаешь, Леонид. Мы не взяли ни одного сильного русского игрока, потому что их взяли до нас. Но мы не взяли и ни одного слабого.

Вот такой бывает подход, – сказал скаут «Питтсбурга» Леонид Вайсфельд в интервью Спортсу”.

«В НХЛ пока игрок в порядке – он Ягр, Федоров, Сундин. Нет – то чех, русский, швед». Яркие истории о драфте и скаутах